Вічна пам'ять героям: львів'ян у Ратуші посмертно відзначено почесним знаком — фоторепортаж

Львівська Ратуша сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 29 травня, у мерії Львова 30 львів’ян посмертно нагородили "Почесним знаком Святого Юрія" за оборону Незалежності України. Це вже 8 церемонія за час повномасштабної війни Україні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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Нагорода для героїв

У приміщенні Ратуші вручили нагороди "Почесний знак Святого Юрія" рідним захисників, які загинули від рук окупанта.

Відзнаки для героїв України. Фото: Новини.LIVE

Відзнаки вручали міський голова Львова Андрій Садовий та представники військових частин міста.

Андрій Садовий в Ратуші. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні велика честь для нас згадати кожного і присвятити кожному цей орден святого Юрія — римського воїна, який нищив зло і вірив у велику Перемогу. Кожен з ваших рідних є Героєм, дякуючи яким ми сьогодні живемо у нашій державі", — повідомив Садовий.

Рідні військових. Фото: Новини.LIVE

Батько полеглого героя Артема Димида — Михайло Димид у коментарі Новини.LIVE каже, ця нагорода доказує те, що таких як його син потрібно наслідувати.

Рідні військових в Ратуші. Фото: Новини.LIVE

"Ми привикли, що ми відзначаємо козаків, УНР чи ЗУНР, але ми з ними не мали реальних контактів. А тих кого нагороджували сьогодні, ми могли до них доторкнутись. Це наші сини, чоловіки, батьки. Це є сенс цих нагород, щоб ми жили й продовжували жити", — каже Михайло.

Відзнака для героїв України. Новини.LIVE

Загалом, за час повномасштабного вторгнення у Львові вручили понад 200 відзнак родинам полеглих Героїв.

Рідні військових в Ратуші. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, "Почесний знак святого Юрія" — це міська нагорода. Ним нагороджують за видатні заслуги перед Львовом. Відзнака зображена у вигляді хреста, у який вписане коло із зображенням Святого Юрія — покровителя міста.

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