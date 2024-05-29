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Львів'ян, які захищали Україну, вшанували посмертними нагородами — фоторепортаж

29 травня 2024 17:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Вічна пам'ять героям: львів'ян у Ратуші посмертно відзначено почесним знаком — фоторепортаж
Львівська Ратуша сьогодні. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 29 травня, у мерії Львова 30 львів’ян посмертно нагородили "Почесним знаком Святого Юрія" за оборону Незалежності України. Це вже 8 церемонія за час повномасштабної війни Україні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

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Нагорода для героїв

У приміщенні Ратуші вручили нагороди "Почесний знак Святого Юрія" рідним захисників, які загинули від рук окупанта.

Відзнаки для героїв України. Фото: Новини.LIVE
Відзнаки для героїв України. Фото: Новини.LIVE

Відзнаки вручали міський голова Львова Андрій Садовий та представники військових частин міста. 

Андрій Садовий в Ратуші. Фото: Новини.LIVE
Андрій Садовий в Ратуші. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні велика честь для нас згадати кожного і присвятити кожному цей орден святого Юрія  — римського воїна, який нищив зло і вірив у велику Перемогу. Кожен з ваших рідних є Героєм, дякуючи яким ми сьогодні живемо у нашій державі", — повідомив Садовий.

Львів'ян, які захищали Україну, вшанували посмертними нагородами — фоторепортаж - фото 3
Рідні військових. Фото: Новини.LIVE

Батько полеглого героя Артема Димида  — Михайло Димид у коментарі Новини.LIVE каже, ця нагорода доказує те, що таких як його син потрібно наслідувати.

Львів'ян, які захищали Україну, вшанували посмертними нагородами — фоторепортаж - фото 4
Рідні військових в Ратуші. Фото: Новини.LIVE

"Ми привикли, що ми відзначаємо козаків, УНР чи ЗУНР, але ми з ними не мали реальних контактів. А тих кого нагороджували сьогодні, ми могли до них доторкнутись. Це наші сини, чоловіки, батьки. Це є сенс цих нагород, щоб ми жили й продовжували жити", — каже Михайло.

Львів'ян, які захищали Україну, вшанували посмертними нагородами — фоторепортаж - фото 5
Відзнака для героїв України. Новини.LIVE

Загалом, за час повномасштабного вторгнення у Львові вручили понад 200 відзнак родинам полеглих Героїв. 

Львів'ян, які захищали Україну, вшанували посмертними нагородами — фоторепортаж - фото 6
Рідні військових в Ратуші. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, "Почесний знак святого Юрія" — це міська нагорода. Ним нагороджують за видатні заслуги перед Львовом. Відзнака зображена у вигляді хреста, у який вписане коло із зображенням Святого Юрія — покровителя міста.

Ми раніше писали, хто сьогодні герої для львів'ян.

Львів
родина
нагорода
Андрій Садовий
міська рада
День героїв України
церемонія
воїни

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