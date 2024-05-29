Вічна пам'ять героям: львів'ян у Ратуші посмертно відзначено почесним знаком — фоторепортаж

Львів'ян, які захищали Україну, вшанували посмертними нагородами — фоторепортаж
Сьогодні, 29 травня, у мерії Львова 30 львів’ян посмертно нагородили "Почесним знаком Святого Юрія" за оборону Незалежності України. Це вже 8 церемонія за час повномасштабної війни Україні.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE
Нагорода для героїв
У приміщенні Ратуші вручили нагороди "Почесний знак Святого Юрія" рідним захисників, які загинули від рук окупанта.
Відзнаки вручали міський голова Львова Андрій Садовий та представники військових частин міста.
"Сьогодні велика честь для нас згадати кожного і присвятити кожному цей орден святого Юрія — римського воїна, який нищив зло і вірив у велику Перемогу. Кожен з ваших рідних є Героєм, дякуючи яким ми сьогодні живемо у нашій державі", — повідомив Садовий.
Батько полеглого героя Артема Димида — Михайло Димид у коментарі Новини.LIVE каже, ця нагорода доказує те, що таких як його син потрібно наслідувати.
"Ми привикли, що ми відзначаємо козаків, УНР чи ЗУНР, але ми з ними не мали реальних контактів. А тих кого нагороджували сьогодні, ми могли до них доторкнутись. Це наші сини, чоловіки, батьки. Це є сенс цих нагород, щоб ми жили й продовжували жити", — каже Михайло.
Загалом, за час повномасштабного вторгнення у Львові вручили понад 200 відзнак родинам полеглих Героїв.
Нагадаємо, "Почесний знак святого Юрія" — це міська нагорода. Ним нагороджують за видатні заслуги перед Львовом. Відзнака зображена у вигляді хреста, у який вписане коло із зображенням Святого Юрія — покровителя міста.
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