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Львовян, защищавших Украину, почтили посмертными наградами — фоторепортаж

29 мая 2024 17:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Вечная память героям: львовян в Ратуше посмертно отмечен почетным знаком — фоторепортаж
Львовская Ратуша сегодня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 29 мая, в мэрии Львова 30 львовян посмертно наградили "Почетным знаком Святого Юрия" за оборону Независимости Украины. Это уже 8-я церемония за время полномасштабной войны Украины.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE

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Награда для героев

В помещении Ратуши вручили награды "Почетный знак Святого Юрия" родным защитников, погибших от рук оккупанта.

Награды для героев Украины. Фото: Новости.
Награды для героев Украины. Фото: Новини.LIVE

Награды вручали городской голова Львова Андрей Садовый и представители воинских частей города.

Андрей Садовый в Ратуше. Фото: Новости.
Андрей Садовый в Ратуше. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня большая честь для нас вспомнить каждого и посвятить каждому этот орден святого Юрия — римского воина, который уничтожал зло и верил в великую Победу. Каждый из ваших родных является Героем, благодаря которым мы сегодня живем в нашем государстве", — сообщил Садовый.

Львовян, защищавших Украину, почтили посмертные награды — фоторепортаж - фото 3
Родные военные. Фото: Новини.LIVE

Отец павшего героя Артема Димида  —Михаил Димид в комментарии Новини.LIVE говорит, эта награда доказывает то, что таких, как его сын, нужно подражать.

Львовян, защищавших Украину, почтили посмертными наградами — фоторепортаж - фото 4
Родные военных в Ратуше. Фото: Новини.LIVE

"Мы привыкли, что мы отмечаем казаков, УНР или ЗУНР, но мы с ними не имели реальных контактов. А тех, кого награждали сегодня, мы могли к ним прикоснуться. Это наши сыновья, мужья, родители. Это смысл этих наград, чтобы мы жили и продолжали жить", — говорит Михаил.

Львовян, защищавших Украину, почтили посмертные награды — фоторепортаж - фото 5
Знак для героев Украины. Новини.LIVE

Всего за время полномасштабного вторжения во Львове вручили более 200 знаков отличия семьям павших Героев.

Львовян, защищавших Украину, почтили посмертными наградами — фоторепортаж - фото 6
Родные военных в Ратуше. Фото: Новини.LIVE

Напомним, "Почетный знак святого Юрия"  — это городская награда. Им награждают за выдающиеся заслуги перед Львовом. Награда изображена в виде креста, в который вписан круг с изображением Святого Юрия — покровителя города.

Мы раньше писали, кто сегодня герои для львовян.

Львов
семья
награда
Андрей Садовый
городской совет
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церемония
воины

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