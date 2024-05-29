Вечная память героям: львовян в Ратуше посмертно отмечен почетным знаком — фоторепортаж

Львовская Ратуша сегодня. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 29 мая, в мэрии Львова 30 львовян посмертно наградили "Почетным знаком Святого Юрия" за оборону Независимости Украины. Это уже 8-я церемония за время полномасштабной войны Украины.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE

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Награда для героев

В помещении Ратуши вручили награды "Почетный знак Святого Юрия" родным защитников, погибших от рук оккупанта.

Награды для героев Украины. Фото: Новини.LIVE

Награды вручали городской голова Львова Андрей Садовый и представители воинских частей города.

Андрей Садовый в Ратуше. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня большая честь для нас вспомнить каждого и посвятить каждому этот орден святого Юрия — римского воина, который уничтожал зло и верил в великую Победу. Каждый из ваших родных является Героем, благодаря которым мы сегодня живем в нашем государстве", — сообщил Садовый.

Родные военные. Фото: Новини.LIVE

Отец павшего героя Артема Димида —Михаил Димид в комментарии Новини.LIVE говорит, эта награда доказывает то, что таких, как его сын, нужно подражать.

Родные военных в Ратуше. Фото: Новини.LIVE

"Мы привыкли, что мы отмечаем казаков, УНР или ЗУНР, но мы с ними не имели реальных контактов. А тех, кого награждали сегодня, мы могли к ним прикоснуться. Это наши сыновья, мужья, родители. Это смысл этих наград, чтобы мы жили и продолжали жить", — говорит Михаил.

Знак для героев Украины. Новини.LIVE

Всего за время полномасштабного вторжения во Львове вручили более 200 знаков отличия семьям павших Героев.

Родные военных в Ратуше. Фото: Новини.LIVE

Напомним, "Почетный знак святого Юрия" — это городская награда. Им награждают за выдающиеся заслуги перед Львовом. Награда изображена в виде креста, в который вписан круг с изображением Святого Юрия — покровителя города.

Мы раньше писали, кто сегодня герои для львовян.