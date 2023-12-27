Львів'яни розповіли, кого вважають "людиною року"
Львів'яни назвали своїх кандидатів на звання "Людина року". Майже всі опитувані для себе виокремили бійців Збройних сил України.
Хто ще для львів'ян став "Людиною року" — дізнавалася журналістка Новини.LIVE.
Львів'яни обрали свою "Людину року"
Як можна бачити, більшість опитуваних в першу чергу назвали бійців ЗСУ та Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Серед інших відповідей, "людина року" — прості українці, рідні, які на фронті та навіть пес Патрон.
"Однозначно, це військові, це ЗСУ, це прості люди, такі, як і ми з вами, вони захищають наш добробут, наших дітей", — каже місцева мешканка.
"Залужний. Бо йому зараз нелегко, він справляється з усіма тими перипетіями, що на нього давлять медіа, але основну задачу він намагається виконати", — каже місцевий мешканець.
"Мій тато. Тому що він нас захищає", — каже місцева мешканка.
"Залужний. Можливо, не все получається в нього, але щось намагається робити для нас, для армії України", — каже місцевий мешканець.
"Пес Патрон. Не дуже людина, але все ж таки доволі непоганий символ", — каже місцевий мешканець.
"Ну от хтось з волонтерів. Хтось з тих, хто збирає: Лачен багато збирає дуже, Притула також", — каже місцева мешканка.
"Напевно, військові, тому що вони захищають нас, і вони все роблять для того, щоб ми зараз змогли годинку прогулятися по чудовому місту Львову", — каже місцевий мешканець.
"Я думаю, когось одного визначити неможливо. Але вважаю, що кожен військовий, який бореться за нашу свободу — це і є "людина року", — каже місцевий мешканець.
Нагадаємо, що не так давно мешканці Львова висловилися з приводу пункту законопроєкту №10378 про мобілізацію людей з інвалідністю. Також одесити розповіли, чи відчули на собі зростання цін напередодні новорічних свят.
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