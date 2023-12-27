Львів'яни розповіли, кого вважають "людиною року"

Львів'яни біля Львівського залізничного вокзалу. Ілюстративне фото: УНІАН

Львів'яни назвали своїх кандидатів на звання "Людина року". Майже всі опитувані для себе виокремили бійців Збройних сил України.

Хто ще для львів'ян став "Людиною року" — дізнавалася журналістка Новини.LIVE.

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Як можна бачити, більшість опитуваних в першу чергу назвали бійців ЗСУ та Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Серед інших відповідей, "людина року" — прості українці, рідні, які на фронті та навіть пес Патрон.

Опитувана львів'янка. Джерело: скриншот

"Однозначно, це військові, це ЗСУ, це прості люди, такі, як і ми з вами, вони захищають наш добробут, наших дітей", — каже місцева мешканка.

Опитуваний львів'янин. Джерело: скриншот

"Залужний. Бо йому зараз нелегко, він справляється з усіма тими перипетіями, що на нього давлять медіа, але основну задачу він намагається виконати", — каже місцевий мешканець.

Опитувана львів'янка. Джерело: скриншот

"Мій тато. Тому що він нас захищає", — каже місцева мешканка.

Опитуваний львів'янин. Джерело: скриншот

"Залужний. Можливо, не все получається в нього, але щось намагається робити для нас, для армії України", — каже місцевий мешканець.

Опитуваний львів'янин. Джерело: скриншот

"Пес Патрон. Не дуже людина, але все ж таки доволі непоганий символ", — каже місцевий мешканець.

Опитувана львів'янка. Джерело: скриншот

"Ну от хтось з волонтерів. Хтось з тих, хто збирає: Лачен багато збирає дуже, Притула також", — каже місцева мешканка.

Опитуваний львів'янин. Джерело: скриншот

"Напевно, військові, тому що вони захищають нас, і вони все роблять для того, щоб ми зараз змогли годинку прогулятися по чудовому місту Львову", — каже місцевий мешканець.

Опитуваний львів'янин. Джерело: скриншот

"Я думаю, когось одного визначити неможливо. Але вважаю, що кожен військовий, який бореться за нашу свободу — це і є "людина року", — каже місцевий мешканець.

Нагадаємо, що не так давно мешканці Львова висловилися з приводу пункту законопроєкту №10378 про мобілізацію людей з інвалідністю. Також одесити розповіли, чи відчули на собі зростання цін напередодні новорічних свят.