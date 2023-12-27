Львовяне рассказали, кого считают "человеком года"

Львовяне возле Львовского ж/д вокзала. Иллюстративное фото: УНИАН

Львовяне назвали своих кандидатов на звание "Человек года". Почти все опрошенные для себя выделили бойцов Вооруженных сил Украины.

Кто еще для львовян стал "Человеком года" — узнавала журналистка Новини.LIVE.

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Как можно видеть, большинство опрашиваемых в первую очередь назвали бойцов ВСУ и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Среди других ответов, "человек года" — простые украинцы, родные, те, кто на фронте и даже пес Патрон.

Опрашиваемая львовянка. Источник: скриншот

"Однозначно, это военные, это ВСУ, это простые люди, такие, как мы с вами, они защищают наше благосостояние, наших детей", — говорит местная жительница.

Опрашиваемый львовянин. Источник: скриншот

"Залужный. Потому что ему сейчас нелегко, он справляется со всеми теми перипетиями, которые на него давят медиа, но основную задачу он пытается выполнить", — говорит местный житель.

Опрашиваемая львовянка. Источник: скриншот

"Мой папа. Потому что он нас защищает", — говорит местная жительница.

Опрашиваемый львовянин. Источник: скриншот

"Залужный. Возможно, не все получается у него, но что-то пытается делать для нас, для армии Украины", — говорит местный житель.

Опрашиваемый львовянин. Источник: скриншот

"Пес Патрон. Не очень человек, но все же довольно неплохой символ", — говорит местный житель.

Опрашиваемая львовянка. Источник: скриншот

"Ну вот кто-то из волонтеров. Кто-то из тех, кто собирает: Лачен много собирает очень, Притула тоже", — говорит местная жительница.

Опрашиваемый львовянин. Источник: скриншот

"Наверное, военные, потому что они защищают нас, и они все делают для того, чтобы мы сейчас смогли час прогуляться по прекрасному городу Львову", — говорит местный житель.

Опрашиваемый львовянин. Источник: скриншот

"Я думаю, кого-то одного определить невозможно. Но считаю, что каждый военный, борющийся за нашу свободу - это и есть "человек года", — говорит местный житель.

Напомним, что недавно жители Львова высказались по поводу пункта законопроекта №10378 о мобилизации людей с инвалидностью. Также одесситы рассказали, почувствовали ли на себе рост цен накануне новогодних праздников.