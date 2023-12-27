Львовяне рассказали, кого считают "человеком года"
Львовяне назвали своих кандидатов на звание "Человек года". Почти все опрошенные для себя выделили бойцов Вооруженных сил Украины.
Кто еще для львовян стал "Человеком года" — узнавала журналистка Новини.LIVE.
Львовяне выбрали своего "Человека года"
Как можно видеть, большинство опрашиваемых в первую очередь назвали бойцов ВСУ и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Среди других ответов, "человек года" — простые украинцы, родные, те, кто на фронте и даже пес Патрон.
"Однозначно, это военные, это ВСУ, это простые люди, такие, как мы с вами, они защищают наше благосостояние, наших детей", — говорит местная жительница.
"Залужный. Потому что ему сейчас нелегко, он справляется со всеми теми перипетиями, которые на него давят медиа, но основную задачу он пытается выполнить", — говорит местный житель.
"Мой папа. Потому что он нас защищает", — говорит местная жительница.
"Залужный. Возможно, не все получается у него, но что-то пытается делать для нас, для армии Украины", — говорит местный житель.
"Пес Патрон. Не очень человек, но все же довольно неплохой символ", — говорит местный житель.
"Ну вот кто-то из волонтеров. Кто-то из тех, кто собирает: Лачен много собирает очень, Притула тоже", — говорит местная жительница.
"Наверное, военные, потому что они защищают нас, и они все делают для того, чтобы мы сейчас смогли час прогуляться по прекрасному городу Львову", — говорит местный житель.
"Я думаю, кого-то одного определить невозможно. Но считаю, что каждый военный, борющийся за нашу свободу - это и есть "человек года", — говорит местный житель.
Напомним, что недавно жители Львова высказались по поводу пункта законопроекта №10378 о мобилизации людей с инвалидностью. Также одесситы рассказали, почувствовали ли на себе рост цен накануне новогодних праздников.
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