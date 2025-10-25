Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У суботу, 25 жовтня, у Львові відбулася акція, присвячена військовополоненим і зниклим безвісти захисникам України. Мешканці міста зібралися, щоб нагадати про українців, які досі утримуються в російському полоні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Акція на підтримку полонених у Львові

Сьогодні, 25 жовтня, у Львові відбулася акція "Не мовчи — полон вбиває", метою якої було нагадати про українських військовополонених і зниклих безвісти захисників.

Львів'яни вийшли на акцію, аби нагадати про полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Близько сотні людей вийшли на площу з прапорами, плакатами та фотографіями рідних, які залишаються в полоні.

У Львові люди вийшли на акцію в підтримку полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція-нагадування про полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Одна з учасниць акції у Львові розповіла, що її син — морський піхотинець, перебуває в полоні вже два місяці. Вона прийшла разом із внучкою, аби підтримати інших і нагадати, що про полонених не можна забувати.

"Ми прийшли з внучкою на підтримку "Азовсталі" й щоб і нас підтримали. У мене син у полоні — морський піхотинець. Два місяці. Ми хочемо підтримати одне одного, щоб про наших дітей не забували", — розповіла жінка.

У Львові відбулася акція на підтримку полонених. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку полонених у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

