Во Львове состоялась акция в поддержку пленных

Акция в поддержку пленных во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

В субботу, 25 октября, во Львове состоялась акция, посвященная военнопленным и пропавшим без вести защитникам Украины. Жители города собрались, чтобы напомнить об украинцах, которые до сих пор удерживаются в российском плену.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Акция в поддержку пленных во Львове

Сегодня, 25 октября, во Львове состоялась акция "Не молчи — плен убивает", целью которой было напомнить об украинских военнопленных и пропавших без вести защитников.

Около сотни людей вышли на площадь с флагами, плакатами и фотографиями родных, которые остаются в плену.

Одна из участниц акции во Львове рассказала, что ее сын — морской пехотинец, находится в плену уже два месяца. Она пришла вместе с внучкой, чтобы поддержать других и напомнить, что о пленных нельзя забывать.

"Мы пришли с внучкой в поддержку "Азовстали" и чтобы и нас поддержали. У меня сын в плену — морской пехотинец. Два месяца. Мы хотим поддержать друг друга, чтобы о наших детях не забывали", — рассказала женщина.

Напомним, что недавно во Львове состоялась акция, организованная ко второй годовщине операции ВСУ в Крынках.

Ранее, 5 октября, в Одессе состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести.