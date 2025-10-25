Во Львове состоялась акция в поддержку пленных

Львовяне вышли на акцию, чтобы напомнить о пленных — фото
В субботу, 25 октября, во Львове состоялась акция, посвященная военнопленным и пропавшим без вести защитникам Украины. Жители города собрались, чтобы напомнить об украинцах, которые до сих пор удерживаются в российском плену.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.
Акция в поддержку пленных во Львове
Сегодня, 25 октября, во Львове состоялась акция "Не молчи — плен убивает", целью которой было напомнить об украинских военнопленных и пропавших без вести защитников.
Около сотни людей вышли на площадь с флагами, плакатами и фотографиями родных, которые остаются в плену.
Одна из участниц акции во Львове рассказала, что ее сын — морской пехотинец, находится в плену уже два месяца. Она пришла вместе с внучкой, чтобы поддержать других и напомнить, что о пленных нельзя забывать.
"Мы пришли с внучкой в поддержку "Азовстали" и чтобы и нас поддержали. У меня сын в плену — морской пехотинец. Два месяца. Мы хотим поддержать друг друга, чтобы о наших детях не забывали", — рассказала женщина.
Напомним, что недавно во Львове состоялась акция, организованная ко второй годовщине операции ВСУ в Крынках.
Ранее, 5 октября, в Одессе состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести.
