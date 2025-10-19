Во Львове почтили память пропавших без вести защитников в Крынках

Во Львове родные пропавших без вести в Крынках вышли на акцию
Во Львове состоялась акция, организованная ко второй годовщине операции Вооруженных сил Украины в Крынках. Львовяне вышли на улицы города, чтобы напомнить о гражданах Украины, которые пропали без вести.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.
Акция в поддержку пропавших без вести в Крынках
Во Львове состоялась акция-напоминание о пропавших без вести и пленных украинских военных под Крынками на Херсонщине.
Во Львове возле памятника Тарасу Шевченко состоялась акция-напоминание о защитниках, которые пропали без вести в Крынках. На площади собрались около полусотни человек. Участники разместили фотографии военных, чтобы показать, какой была их жизнь до войны, а также создали символическую инсталляцию с лодкой.
Напомним, что бои за село Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра продолжались во время полномасштабного российского вторжения в Украину. Село было оккупировано россиянами во время первого дня вторжения. 14 октября 2023 года украинские войска десантировались в Крынках. В конце июня 2024 года Силы обороны Украины отошли из поселка, бои продолжались на островах неподалеку.
Операция под Крынками на Херсонщине стала одной из самых сложных и рискованных военных операций Вооруженных сил Украины. Ее начало датируется октябрем 2023 года, когда украинские подразделения морской пехоты высадились на левом берегу Днепра в районе села Крынки.
Целью операции было создание плацдарма для дальнейшего продвижения на юг - в направлении Перекопского перешейка - и отвлечение вражеских резервов. В боевых действиях принимали участие подразделения 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, а также бойцы теробороны и Сил специальных операций.
Напомним, что недавно в Одессе состоялась акция в поддержку пленных и пропавших без вести военных и гражданских.
Также во Львове, 4 октября, состоялась акция-напоминание о военнопленных и пропавших без вести.
Читайте Новини.LIVE!