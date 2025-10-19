Відео
Україна
У Львові рідні зниклих безвісти у Кринках вийшли на акцію — фото

У Львові рідні зниклих безвісти у Кринках вийшли на акцію — фото

Дата публікації: 19 жовтня 2025 07:46
Оновлено: 07:51
У Львові вшанували зниклих безвісти захисників у Кринках
Львів'яни вийшли на акцію, аби нагадати про зниклих безвісти. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові відбулася акція, організована до другої річниці операції Збройних сил України у Кринках. Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби нагадати про громадян України, які зникли безвісти.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

Акція у Львові
 У Львові рідні зниклих безвісти у Кринках зібралися на акцію. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція на підтримку зниклих безвісти в Кринках

У Львові відбулася акція-нагадування про зниклих безвісти та полонених українських військових під Кринками на Херсонщині.

Акція на підтримку зниклих безвісти у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Акція-нагадування про зниклих безвісти під Кринками. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася акція-нагадування про захисників, які зникли безвісти у Кринках. На площі зібралися близько пів сотні людей. Учасники розмістили фотографії військових, щоб показати, яким було їхнє життя до війни, а також створили символічну інсталяцію з човном.

У Львові люди нагадують про зниклих безвісти у боях за Кринки. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE
Львів'яни вийшли на акцію, аби нагадати про зниклих безвісти захисників. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, що бої за село Кринки Херсонської області на лівому березі Дніпра тривали під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Село було окуповане росіянами під час першого дня вторгнення. 14 жовтня 2023 року українські війська десантувалися в Кринках. Наприкінці червня 2024 року Сили оборони України відійшли з селища, бої тривали на островах неподалік.

Акція-нагадування про зниклих безвісти у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Операція під Кринками на Херсонщині стала однією з найскладніших та найризикованіших військових операцій Збройних сил України. Її початок датується жовтнем 2023 року, коли українські підрозділи морської піхоти висадилися на лівому березі Дніпра в районі села Кринки.

Метою операції було створення плацдарму для подальшого просування на південь — у напрямку Перекопського перешийка — та відволікання ворожих резервів. У бойових діях брали участь підрозділи 35-ї, 36-ї, 38-ї бригад морської піхоти, а також бійці тероборони та Сил спеціальних операцій.

Акція-нагадування про зниклих захисників. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі відбулася акція на підтримку полонених і зниклих безвісти військових та цивільних.

Також у Львові, 4 жовтня, відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти.

ЗСУ Львів акція спецоперація Херсонська область війна в Україні
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
