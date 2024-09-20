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Львів’янин через соцмережі видурив 37 тис. грн в українки у Дубаї

20 вересня 2024 16:35
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Львові викрили валютного шахрая 20 вересня
Чоловік користується телефоном. Ілюстративне фото: PxHere
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Львівські правоохоронці викрили 28-річного чоловіка, який шахрайським шляхом привласнив гроші українки, що перебувала за кордоном. Йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба поліції у п'ятницю, 20 вересня.

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Використовуючи фальшиві акаунти та підроблені документи, він обдурив українку на понад 36 тисяч гривень. Втрати потерпілої вже відшкодовані, а зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.

Схема шахрайства передбачала створення фейкових посилань у месенджері та приєднання до групи "Українки в Дубай". Там зловмисник розмістив оголошення про вигідний обмін валюти, пропонуючи обміняти дирхами на гривні за привабливим курсом.

Однією з жертв стала жінка з Дубаю, яка вирішила скористатися пропозицією. Шахрай надіслав їй підроблену квитанцію про перерахунок грошей, після чого з рахунку потерпілої було списано 36 600 гривень. В обмін на це вона не отримала жодної валюти.

Нагадаємо, в Одесі чоловік видавав себе за майстра з ремонту велосипедів. Протягом тижня він ошукав дев’ятьох клієнтів. Тепер йому світить до трьох років за ґратами.

Раніше ми писали, що оперативники поліції затримали шахрая на Одещині, який ошукав 12 осіб, продавши вигадану зарядну станцію. Зловмисник привласнив майже 50 тисяч гривень завдатків, отриманих від довірливих покупців.

Львів афера поліція Україна шахрайство Нацполіція

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