Во Львове разоблачили валютного мошенника 20 сентября

Человек пользуется телефоном. Иллюстративное фото: PxHere

Львовские правоохранители разоблачили 28-летнего мужчину, который мошенническим путем присвоил деньги находившейся за рубежом украинки. Ему грозит от трех до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в пятницу, 20 сентября.

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Используя фальшивые аккаунты и поддельные документы, он обманул украинку более чем на 36 тысяч гривен. Потери потерпевшей уже возмещены, а злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Схема мошенничества предполагала создание фейковых ссылок в мессенджере и присоединение к группе "Украинки в Дубай". Там злоумышленник разместил объявление о выгодном обмене валюты, предлагая обменять дирхами на гривны по привлекательному курсу.

Одной из жертв стала женщина из Дубая, решившая воспользоваться предложением. Мошенник направил ей поддельную квитанцию о перерасчете денег, после чего со счета потерпевшей было списано 36 600 гривен. В обмен на это она не получила ни одной валюты.

Напомним, в Одессе мужчина выдавал себя мастером по ремонту велосипедов. В течение недели он обманул девять клиентов. Теперь ему светит до трех лет за решеткой.

Ранее мы писали, что оперативники полиции задержали мошенника в Одесской области, который обманул 12 человек, продав вымышленную зарядную станцию. Злоумышленник присвоил почти 50 тысяч гривен задатков, полученных от доверчивых покупателей.