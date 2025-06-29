У Львові чоловіка судили за підпал двох автівок, одна з яких належала військовій

Спалений автомобіль. Фото ілюстративне: поліція Миколаївщини

У Львові 44-річний чоловік двічі здійснив підпал автомобілів. Один з транспортних засобів належить військовослужбовиці. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Перший автомобіль чоловік підпалив у ніч проти 28 лютого. Йдеться про Mitsubishi Outlander 2016 року. Транспортний засіб належав військовій. Внаслідок загоряння був пошкоджений капот та ліве крило. У матеріалах справи йдеться, що фігурант завдав матеріальної шкоди на 42 500 гривень.

Вдруге 44-річний львівʼянин підпалив Mitsubishi Grandis 2006 року випуску. Інцидент стався 25 березня. Тоді він пошкодив капот, що завдало збитків на 4 500 гривень.

В обох злочинах чоловік заздалегідь готував пластикові пляшки з горючою рідиною, обливав нею капоти автівок і підпалював. Загоряння вдалося гасити завдяки оперативним діям місцевих.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на пʼять років та один місяць.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік стріляв по колесах вантажівки. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Раніше на Буковині чоловік підірвав гранату на подвір’ї знайомого. Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину та щиро розкаявся.