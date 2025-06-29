Во Львове мужчину судили за поджог двух автомобилей, одна из которых принадлежала военной

Сожженный автомобиль. Фото иллюстративное: полиция Николаевщины

Во Львове 44-летний мужчина дважды совершил поджог автомобилей. Одно из транспортных средств принадлежит военнослужащей. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Первый автомобиль мужчина поджег в ночь на 28 февраля. Речь идет о Mitsubishi Outlander 2016 года. Транспортное средство принадлежало военной. В результате возгорания был поврежден капот и левое крыло. В материалах дела говорится, что фигурант нанес материальный ущерб на 42 500 гривен.

Второй раз 44-летний львовянин поджег Mitsubishi Grandis 2006 года выпуска. Инцидент произошел 25 марта. Тогда он повредил капот, что нанесло ущерб на 4 500 гривен.

В обоих преступлениях мужчина заранее готовил пластиковые бутылки с горючей жидкостью, обливал ею капоты автомобилей и поджигал. Возгорание удалось тушить благодаря оперативным действиям местных.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет и один месяц.

Напомним, на Львовщине мужчина стрелял по колесам грузовика. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее на Буковине мужчина подорвал гранату во дворе знакомого. Во время судебного разбирательства он полностью признал свою вину и искренне раскаялся.