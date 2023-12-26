Львів'янин незаконно переправляв ухилянтів до Польщі — що йому загрожує

Поліція затримує літнього чоловіка. Фото: пресслужба Нацполіції у Львівській області

Співробітники міграційної поліції упіймали 64-річного львів'янина, який переправляв військовозобов’язаних громадян України через державний кордон до Польщі. Чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Львівській області.

Читайте також:

Чоловік допомагав ухилянтам перетнути державний кордон

"Підозрюваний інструктував своїх "клієнтів", забезпечував їх доставку до кордону України з Республікою Польща, тимчасове проживання, а також надавав послуги з перевезення", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Оперативники Управління міграційної поліції у Львівській області упіймали цього 64-річного чоловіка та встановили, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліція затримує літнього чоловіка. Фото: пресслужба Нацполіції у Львівській області

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", — зазначили в поліції.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Поліція затримує літнього чоловіка. Фото: пресслужба Нацполіції у Львівській області

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали шахраїв, які займалися продажем нерухомості. Злочинному угрупованню вдалося виторгувати чужу квартиру майже за 40 тисяч доларів.