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Львовянин незаконно переправлял уклонистов в Польшу — что ему угрожает

26 декабря 2023 12:53
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Львовянин незаконно переправлял уклонистов в Польшу — что ему угрожает
Полиция задерживает пожилого мужчину. Фото: пресс-служба Нацполиции во Львовской области
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Сотрудники миграционной полиции поймали 64-летнего львовянина, переправлявшего военнообязанных граждан Украины через государственную границу в Польшу. Мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

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"Подозреваемый инструктировал своих "клиентов", обеспечивал их доставку к границе Украины с Республикой Польша, временное проживание, а также предоставлял услуги по перевозке", — говорится в сообщении пресс-службы.

Оперативники Управления миграционной полиции во Львовской области поймали этого 64-летнего мужчину и установили, что он уже привлекался к уголовной ответственности.

Полиция задерживает пожилого мужчину. Фото: пресс-служба Нацполиции во Львовской области

"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", — отметили в полиции.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Полиция задерживает пожилого мужчину. Фото: пресс-служба Нацполиции во Львовской области

Напомним, в Одессе правоохранители задержали мошенников, занимавшихся продажей недвижимости. Преступной группировке удалось продать чужую квартиру почти за 40 тысяч долларов.

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