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На Львівщині водій легковика на смерть збив пішохода

25 грудня 2023 19:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Львівщині водій легковика на смерть збив пішохода
Розбите авто внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Аварія за участі легкового автомобіля сталася на трасі "Тернопіль — Львів — Рава-Руська". Водій легковика марки "Ауді" скоїв наїзд на пішохода, який загинув на місці. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

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За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталась 24 грудня о 23:20 у селищі Куликів, що на Львівщині. 

Зазначається, що водій легковика є мешканцем одного з сіл Львівського району і йому 30 років. Він наїхав на пішохода, що переходив дорогу. Внаслідок смертельної аварії, 32-річний потерпілий, житель міста Дубляни, загинув на місці. Він отримав травми не сумісні з життям.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Винному у скоєнні ДТП загрожує покарання у вигляді від трьох до восьми років за ґратами. Також чоловіка можуть позбавити права керувати автомобілем на строк до трьох років. Наразі триває встановлення всіх обставин аварії.

Нагадаємо, на Львівщині поблизу села Кізлів у ДТП зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок автопригоди керманич автомобіля отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували до реанімації. 

Додамо, у Львові приміська маршрутка збила співробітника комунального підприємства, який проводив ямковий ремонт на мосту на вулиці Кульпарківській. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

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