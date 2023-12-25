На Львовщине водитель легковушки насмерть сбил пешехода

Разбитый автомобиль в результате ДТП. Фото: Нацполиция

Авария с участием легкового автомобиля произошла на трассе "Тернополь — Львов — Рава-Русская". Водитель легковушки марки "Ауди" совершил наезд на пешехода, погибшего на месте.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

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По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 декабря в 23:20 в поселке Куликов Львовской области.

Отмечается, что водитель легковушки является жителем одного из сел Львовского района и ему 30 лет. Он наехал на пешехода, переходящего дорогу. В результате смертельной аварии, 32-летний пострадавший, житель города Дубляны, погиб на месте. Он получил травмы не совместимые с жизнью.

Полиция начала уголовное производство. Виновному в совершении ДТП грозит наказание сроком от трех до восьми лет за решеткой. Также мужчину могут лишить права управлять автомобилем сроком до трех лет. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств аварии.

Напомним, во Львовской области вблизи села Кизлов в ДТП столкнулись легковушка и грузовик. В результате автопроисшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимацию.

Добавим, во Львове пригородная маршрутка сбила сотрудника коммунального предприятия, проводившего ямочный ремонт на мосту на улице Кульпарковской. Пострадавший госпитализирован в больницу.