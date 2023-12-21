У Львові водій маршрутки збив комунальника і втік
У Львові приміська маршрутка збила співробітника комунального підприємства, який проводив ямковий ремонт на мосту на вулиці Кульпарківській. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.
Комунальник потрапив під колеса маршрутки
Як зазначається у повідомленні, інцидент стався вранці 21 грудня. Комунальники працювали на лівій смузі, права була відкрита для проїзду.
"На ділянці робіт було встановлене усе необхідне ознакування. Водій приміського маршруту №132 зі швидкістю поїхав по смузі, де тривали роботи, і збив працівника", — йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що водій скоїв наїзд на людину, але не зупинився і поїхав далі. На місце ДТП викликали швидку допомогу і поліцію.
За попереднім висновком, у працівника комунальної служби зламаний ніс, є підозра на струс мозку і можливі переломи.
Нагадаємо, у Львівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ — Чоп відбулося зіткнення трьох автомобілів, в результаті якого отримали травми двоє людей.
Також на 546-му кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі зіткнулися неподалік села Бережани Львівської області. Внаслідок цього рух обома смугами було заблоковано.
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