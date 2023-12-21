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У Львові водій маршрутки збив комунальника і втік

21 грудня 2023 13:52
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
У Львові водій маршрутки збив комунальника і втік
Комунальники працюють. Фото ілюстративне: Львівська міська рада
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

У Львові приміська маршрутка збила співробітника комунального підприємства, який проводив ямковий ремонт на мосту на вулиці Кульпарківській. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляється на сайті Львівської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, інцидент стався вранці 21 грудня. Комунальники працювали на лівій смузі, права була відкрита для проїзду. 

"На ділянці робіт було встановлене усе необхідне ознакування. Водій приміського маршруту №132 зі швидкістю поїхав по смузі, де тривали роботи, і збив працівника", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що водій скоїв наїзд на людину, але не зупинився і поїхав далі. На місце ДТП викликали швидку допомогу і поліцію.

За попереднім висновком, у працівника комунальної служби зламаний ніс, є підозра на струс мозку і можливі переломи.

Нагадаємо, у Львівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ — Чоп відбулося зіткнення трьох автомобілів, в результаті якого отримали травми двоє людей.

Також на 546-му кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі зіткнулися неподалік села Бережани Львівської області. Внаслідок цього рух обома смугами було заблоковано.

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