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Во Львове водитель маршрутки сбил коммунальщика и скрылся

21 декабря 2023 13:52
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Во Львове водитель маршрутки сбил коммунальщика и скрылся
Коммунальщики работают. Фото иллюстративное: Львовский городской совет
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Во Львове пригородная маршрутка сбила сотрудника коммунального предприятия, проводившего ямочный ремонт на мосту на улице Кульпарковской. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Об этом сообщается на сайте Львовского городского совета.

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Как отмечается в сообщении, инцидент произошел утром 21 декабря. Коммунальщики работали на левой полосе, правая была открыта для проезда.

"На участке работ были установлены все необходимые знаки. Водитель пригородного маршрута №132 со скоростью поехал по полосе, где продолжались работы, и сбил работника", — говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель совершил наезд на человека, но не остановился и уехал дальше. На место ДТП вызвали скорую помощь и полицию.

По предварительному заключению, у работника коммунальной службы сломан нос, подозрение на сотрясение мозга и возможные переломы.

Напомним, во Львовском районе произошло масштабное ДТП. На трассе Киев — Чоп произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого получили травмы два человека.

Также на 546-м километре автодороги Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись возле села Бережаны Львовской области. В результате движение обоими полосами было заблокировано.

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