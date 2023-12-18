У Львівській області сталася ДТП, яка заблокувала рух трасою, — як об'їхати

ДТП у Львівській області. Фото: t.me/patrolpolice_ua

Сьогодні ввечері на 546-му кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі зіткнулися неподалік села Бережани Львівської області. Внаслідок цього рух обома смугами заблоковано.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

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ДТП у Львівській області

"На 546-му кілометрі автодороги Київ — Чоп, неподалік села Бережани, у зв'язку з ДТП з потерпілими рух обома смугами заблоковано", — йдеться у повідомленні.

На місці аварії працюють усі необхідні служби.

Поліцейські організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці.

Людей закликали бути обережними на дорозі.

Допис патрульної поліції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, на Харківщині сталася ДТП за участі пасажирського автобуса. Транспортний засіб не зміг впоратися зі слизьким підйомом і влетів у приватний паркан. На щастя, минулося без постраждалих.

Також ми писали, що у Броварах, що на Київщині, сталася дорожньо-транспортна пригода сьогодні, 18 грудня. Водій автомобіля збив жінку, яка перетинала дорогу.

Додамо, на трасі Київ — Чоп, у селі Сможе на Львівщині, сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.