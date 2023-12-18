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Во Львовской области произошло ДТП, которое заблокировало движение по трассе — как объехать

18 декабря 2023 21:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области произошло ДТП, которое заблокировало движение по трассе — как объехать
ДТП во Львовской области. Фото: t.me/patrolpolice_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, на 546 километре автодороги Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись недалеко от села Бережаны Львовской области. В результате движение по обеим полосам заблокировано.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

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"На 546 километре автодороги Киев — Чоп возле села Бережаны в связи с ДТП с пострадавшими, движение по обеим полосам заблокировано", — говорится в сообщении.

На месте аварии работают все необходимые службы.

Полицейские организовали объезд через село Пасеки-Зубрицкие и село Подборцы.

Людей призвали быть осторожными на дороге.

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Пост патрульной полиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 18 декабря, в Харьковской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство не смогло справиться со скользким подъемом и влетело в частный забор. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие сегодня, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, которая пересекала дорогу.

Добавим, на трассе Киев-Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, находившиеся внутри легковой машины.

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