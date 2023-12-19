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Поліція розповіла деталі масштабної потрійної ДТП на Львівщині

19 грудня 2023 14:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Поліція розповіла деталі масштабної потрійної ДТП на Львівщині
Розбита вантажівка внаслідок ДТП. Фото: Національна поліція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Львівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ — Чоп відбулося зіткнення трьох автомобілів, в результаті якого отримали травми двоє людей.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

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Масштабна аварія на Львівщині

За даними поліції, ввечері 18 грудня у Львівському районі близько 20:30 відбулося потрійне зіткнення машин, серед яких була вантажівка. Аварія сталася поблизу села Пасіки-Зубрицькі Львівського району на трасі Київ — Чоп.

"Водій автомобіля Fiat Linea, 35-річний житель Червонограда, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою MAN під керуванням 40-річного мешканця Винників та мінівеном Fiat Fiorino, яким керував 33-річний житель Дніпра", — зазначили в поліції.

Зазначається, що в результаті аварії постраждало двоє людей. Водій Fiat Linea та 31-річний житель Дніпра і пасажир Fiat Fiorino отримали серйозні травми. Їх одразу ж направили до лікарні.

Наразі триває з'ясування всіх обставин та причин ДТП. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", — додали правоохоронці. 

Повідомлення про аварію
Повідомлення про аварію. Фото: скриншот допису поліції

Нагадаємо, на 546-му кілометрі автодороги Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобілі зіткнулися неподалік села Бережани Львівської області. Внаслідок цього рух обома смугами було заблоковано.

Додамо, на трасі Київ — Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.

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