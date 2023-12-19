Полиция рассказала детали масштабного тройного ДТП на Львовщине

Разбитый грузовик в результате ДТП. Фото: Национальная полиция

Во Львовском районе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На трассе Киев — Чоп случилось столкновение трех автомобилей, в результате которого получили травмы два человека.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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По данным полиции, вечером 18 декабря во Львовском районе около 20:30 произошло тройное столкновение машин, среди которых был грузовик. Авария случилась вблизи села Пасики-Зубрицкие Львовского района, на трассе Киев — Чоп.

"Водитель автомобиля Fiat Linea, 35-летний житель Червонограда, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 40-летнего жителя Винников и минивэном Fiat Fiorino, которым управлял 33 -летний житель Днепра", — указали в полиции.

Отмечается, что в результате аварии пострадали два человека. Водитель Fiat Linea, 31-летний житель Днепра и пассажир Fiat Fiorino получили серьезные травмы. Их сразу же направили в больницу.

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств и причин ДТП. Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

"Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", — добавили правоохранители.

Сообщение об аварии. Фото: скриншот поста полиции

Напомним, на 546-м километре автодороги Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись возле села Бережаны Львовской области. В результате движение обеими полосами было заблокировано.

Добавим, на трассе Киев — Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, находившиеся внутри легковой машины.