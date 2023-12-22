На Львівщині зіткнулися легковик і вантажівка
У четвер, 21 грудня, на Львівщині поблизу села Кізлів у ДТП зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок автопригоди керманич автомобіля отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували до реанімації.
Про це повідомляє поліція Львівської області.
ДТП на Львівщині
Повідомляється, що ДТП сталася 21 грудня, близько 13:40, на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Кізлів, що у Золочівському районі.
Встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля "ВАЗ-2109", яким кермував 46-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, а також вантажівки "MAN" під кермуванням 43-річного жителя Дніпра.
Внаслідок аварії водій легковика отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили до реанімації.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 21 грудня на Салтівському шосе Харкова сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу в невстановленому місці й потрапила під колеса автівки.
Додамо, вчора ввечері Львівську область накрило снігом. В регіоні кучугури, а на дорогах заблоковані авто.
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