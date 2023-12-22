На Львівщині зіткнулися легковик і вантажівка

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

У четвер, 21 грудня, на Львівщині поблизу села Кізлів у ДТП зіткнулися легковик та вантажівка. Внаслідок автопригоди керманич автомобіля отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували до реанімації.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Повідомляється, що ДТП сталася 21 грудня, близько 13:40, на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Кізлів, що у Золочівському районі.

Встановлено, що відбулося зіткнення автомобіля "ВАЗ-2109", яким кермував 46-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, а також вантажівки "MAN" під кермуванням 43-річного жителя Дніпра.

Внаслідок аварії водій легковика отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили до реанімації.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 21 грудня на Салтівському шосе Харкова сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу в невстановленому місці й потрапила під колеса автівки.

Додамо, вчора ввечері Львівську область накрило снігом. В регіоні кучугури, а на дорогах заблоковані авто.