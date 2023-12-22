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На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик

22 декабря 2023 13:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Львовщине столкнулись легковушка и грузовик
Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 21 декабря, во Львовской области вблизи села Кизлов в ДТП столкнулись легковушка и грузовик. В результате автопроисшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимацию.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Сообщается, что ДТП произошло 21 декабря, около 13:40, на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Козлов, что в Золочевском районе.

Установлено, что произошло столкновение автомобиля "ВАЗ-2109" под управлением 46-летнего жителя одного из сел Золочевского района, а также грузовика "MAN" под управлением 43-летнего жителя Днепра.

В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Последствия ДТП. Фото: Национальная полиция

Напомним, 21 декабря на Салтовском шоссе Харькова произошло смертельное ДТП. Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колеса автомобиля.

Добавим, вчера вечером Львовскую область покрыло снегом. В регионе сугробы, а на дорогах заблокированы авто.

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