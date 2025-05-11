У Львові шахрай отримав 10 тисяч доларів за допомогу з втечею за кордон — вирок суду

Затримання чоловіка. Фото ілюстративне: "Суспільне"

У Львові чоловік отримав 10 тисяч доларів за допомогу ухилянтам у перетині кордону. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Фігуранта затримали у лютому минулого року, коли він отримав 10 тисяч доларів за схему незаконного перетину кордону України.

Викривач зазначив, що звернутися до обвинуваченого йому порадив таксист, з яким він говорив про обмеження у виїзді.

З матеріалів негласних слідчих дій відомо, що обвинувачений докладно пояснював схему незаконного перетину державного кордону. За задумом, трьох осіб мали доставити до Закарпатської області, де тимчасово розмістили б у готелі.

Коли погодні умови стануть сприятливими, їх планували перевезти до українсько-угорського кордону. Перетинати мали човном через річку Тиса.

Вже в Угорщині ухилянт мав звернутися до прикордонників для отримання документів біженця. Гроші організатор брав наперед. Однак він зазначав, що дуже боїться кримінальної відповідальності, попри те, що говорив про допомогу вже 12 втікачам.

У день поїздки в одного "клієнта" не вистачило грошей, тому в авто були обвинувачений, водій, викривач та ще один ухилянт.

Чоловік передав провіднику гроші, однак той одразу помітив, що купюри фальшиві. Між ними виникла коротка суперечка, яку швидко перервали правоохоронці — на місці було здійснено затримання.

За схему фігуранту загрожувало від семи до восьми років вʼязниці. Він не визнав своєї провини та зазначив, що просто шахрай, оскільки планував залишити ухилянтів в Ужгороді.

Що вирішив суд

Чоловік просив не карати його суворо та говорив, що мобілізувався до ЗСУ.

У результаті суд не дійшов переконання, що обвинувачений дійсно мав можливість організовувати незаконний перетин кордону чи надавати для цього дієві поради. Не було встановлено ані конкретного місця перетину, ані осіб, які б мали забезпечити тимчасове розміщення поблизу кордону та супровід через річку на човні.

Дії фігуранта перекваліфікували на шахрайство у великих розмірах. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові колишній керівник відділення Приватбанку за гроші пообіцяв сприяти отриманню відстрочки від мобілізації шляхом підробки документів.

Раніше на Полтавщині хірург, який був членом ВЛК, вимагав хабар за довідку про обмежену придатність до служби.