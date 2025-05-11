Во Львове мошенник получил 10 тысяч долларов за помощь с бегством за границу — приговор суда

Задержание мужчины. Фото иллюстративное: "Суспільне"

Во Львове мужчина получил 10 тысяч долларов за помощь уклонистам в пересечении границы. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Фигуранта задержали в феврале прошлого года, когда он получил 10 тысяч долларов за схему незаконного пересечения границы Украины.

Обличитель отметил, что обратиться к обвиняемому ему посоветовал таксист, с которым он говорил об ограничении в выезде.

Из материалов негласных следственных действий известно, что обвиняемый подробно объяснял схему незаконного пересечения государственной границы. По замыслу, трех человек должны были доставить в Закарпатскую область, где временно разместили бы в гостинице.

Когда погодные условия станут благоприятными, их планировали перевезти к украинско-венгерской границе. Пересекать должны были на лодке через реку Тиса.

Уже в Венгрии уклонист должен был обратиться к пограничникам для получения документов беженца. Деньги организатор брал заранее. Однако он отмечал, что очень боится уголовной ответственности, несмотря на то, что говорил о помощи уже 12 беглецам.

В день поездки у одного "клиента" не хватило денег, поэтому в авто были обвиняемый, водитель, обличитель и еще один уклонист.

Мужчина передал проводнику деньги, однако тот сразу заметил, что купюры фальшивые. Между ними возникла короткая перепалка, которую быстро прервали правоохранители — на месте было осуществлено задержание.

За схему фигуранту грозило от семи до восьми лет тюрьмы. Он не признал своей вины и отметил, что просто мошенник, поскольку планировал оставить уклонистов в Ужгороде.

Что решил суд

Мужчина просил не наказывать его строго и говорил, что мобилизовался в ВСУ.

В результате суд не пришел к убеждению, что обвиняемый действительно имел возможность организовывать незаконное пересечение границы или предоставлять для этого действенные советы. Не было установлено ни конкретного места пересечения, ни лиц, которые должны были обеспечить временное размещение вблизи границы и сопровождение через реку на лодке.

Действия фигуранта переквалифицировали на мошенничество в крупных размерах. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, во Львове бывший руководитель отделения Приватбанка за деньги пообещал способствовать получению отсрочки от мобилизации путем подделки документов.

Ранее на Полтавщине хирург, который был членом ВВК, требовал взятку за справку об ограниченной годности к службе.