Прикордонники заборонили чоловіку виїзд за кордон — яке рішення суду

Прикордонник перевіряє документи в чоловіка. Ілюстративне фото: facebook.com.DPSUkraine

Військовозобов'язаному чоловіку, який супроводжував тестя з інвалідністю першої групи та мав бронювання, відмовили у перетині кордону. Суд визнав, що прикордонники не мали підстав для такого рішення, і скасував заборону.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Львівського окружного адміністративного суду йдеться про те, що у липні 2024 року військовозобов'язаний чоловік хотів виїхати за кордон через пункт пропуску Грушів-Будомєж разом із батьком своєї дружини, який має інвалідність першої групи.

Зазначається, що позивач також має бронювання у зв'язку із тим, що працює кранівником у Добротвірській ТЕС. Проте на кордоні чоловіку відмовили у перетині попри надані документи.

Житель Львівщини з рішенням прикордонників не погодився та пішов до суду, аби оскаржити його. Представник ДПСУ заперечив проти задоволення позову, заявивши, що військовозобов'язаний не мав документів для перетину кордону.

Рішення суду

Дослідивши усі деталі справи, суд визнав, що прикордонники безпідставно відмовили позивачу у перетині кордону, та скасував заборону на виїзд за кордон.

Рішення суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Львові жінка користувалась земельною ділянкою без договору оренди. Тепер вона має сплати понад мільйон гривень.

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