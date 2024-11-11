Пограничники запретили мужчине выезд за границу — какое решение суда

Пограничник проверяет документы у мужчины. Иллюстративное фото: facebook.com.DPSUkraine

Военнообязанному мужчине, который сопровождал тестя с инвалидностью первой группы и имел бронирование, отказали в пересечении границы. Суд признал, что пограничники не имели оснований для такого решения, и отменил запрет.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В приговоре Львовского окружного административного суда говорится о том, что в июле 2024 года военнообязанный мужчина хотел выехать за границу через пункт пропуска Грушев-Будомеж вместе с отцом своей жены, который имеет инвалидность первой группы.

Отмечается, что истец также имеет бронирование в связи с тем, что работает крановщиком в Добротворской ТЭС. Однако на границе мужчине отказали в пересечении, несмотря на предоставленные документы.

Житель Львовщины с решением пограничников не согласился и пошел в суд, чтобы обжаловать его. Представитель ГПСУ возразил против удовлетворения иска, заявив, что военнообязанный не имел документ для пересечения границы.

Решение суда

Исследовав все детали дела, суд признал, что пограничники безосновательно отказали истцу в пересечении границы, и отменил запрет на выезд за границу.

Решение суда еще можно обжаловать.

Напомним, во Львове женщина пользовалась земельным участком без договора аренды. Теперь она должна более миллиона гривен.

Ранее мы писали о том, что около 80 водителей выехали за границу под предлогом перевозки гуманитарной помощи и не вернулись. Учредителя благотворительного фонда судили.