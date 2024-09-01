Чоловік отримав три роки позбавлення волі за те, що не з'явився до ТЦК на відправлення до війська

Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

Мешканець Львівщини вирішив, що не хоче проходити службу в підрозділі, до якого його направили. Він не прийшов до пункту збору і отримав судовий вирок.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Суть справи

Як з'ясувалось у суді, львів'янин успішно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Йому вручили так звану "бойову повістку" (документ направлення до конкретної військової частини), але чоловік у зазначений термін не прийшов на збори, щоб відправитись до армії.

На суді він пояснив, що його направили в піхоту командиром мотострілецького взводу, а він хотів служити за професією, яку отримав при проходженні військової кафедри, тим більше, що інших взагалі направляли на підготовку.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Суддя врахував, що в обвинуваченого на утриманні двоє неповнолітніх дітей. Чоловікові призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.