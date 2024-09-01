Мужчина получил три года лишения свободы за то, что не явился в ТЦК на отправку в армию

Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

Житель Львовщины решил, что не хочет проходить службу в подразделении, в которое его направили. Он не пришел в пункт сбора и получил судебный приговор.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Суть дела

Как выяснилось в суде, львовянин успешно прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к службе. Ему вручили так называемую "боевую повестку" (документ направления в конкретную воинскую часть), но мужчина в указанный срок не пришел на сборы, чтобы отправиться в армию.

На суде он объяснил, что его направили в пехоту командиром мотострелкового взвода, а он хотел служить по профессии, полученной при прохождении военной кафедры, тем более что других вообще направляли на подготовку.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Судья учел, что у обвиняемого на иждивении двое несовершеннолетних детей. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.