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Львів'янин самовільно залишив частину, але хотів повернутись до ЗСУ — який вирок суду

16 липня 2024 09:47
Валерія Барановська - редактор
У Львові засудили чоловіка через самовільне залишення служби
Судове засідання. Фото ілюстративне: Малиновський районний суд м. Одеси
Валерія Барановська - редактор

Яворівський районний суд Львівщини визнав військового Олега Ч. винним у самовільному залишенні місця військової служби. Йому призначили п’ять років ув’язнення, попри бажання засудженого продовжувати службу.

Вирок оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року.

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У вироку йдеться про те, що львів’янин Олег Ч. проходив військову службу під час мобілізації в одній з військових частин. У грудні 2023 року він самовільно покинув територію військової частини та понад місяць не повертався на службу. Щодо нього було порушено кримінальну справу через втечу.

Під час судового розгляду Олег Ч. визнав свою провину та просив врахувати, що він є учасником бойових дій, має бойову травму та бажає продовжувати службу у Збройних Силах України. Обвинувачений просив про покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Суддя Наталія Швед, розглянувши усі матеріали справи, визнала Олега Ч. винним у втечі з місця служби. На її думку, для виправлення засудженого та попередження нових правопорушень необхідно призначити йому п’ять років ув’язнення. Вирок ще може бути оскаржений.

Ми повідомляли, що Верховна Рада України розгляне зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо самовільного залишення військової частини.

Нагадаємо, протягом 2023 року в Україні було засуджено 5339 військовослужбовців, що у порівнянні з позаминулим роком більше на майже 150%. 

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