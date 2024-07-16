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Житель Львова самовольно оставил часть, но хотел вернуться в ВСУ — какой приговор суда

16 июля 2024 09:47
Валерия Барановская - редактор
Во Львове осудили мужчину из-за самовольного ухода из службы
Судебное заседание. Фото иллюстративное: Малиновский районный суд г. Одессы
Валерия Барановская - редактор

Яворовский районный суд Львовской области признал военного Олега Ч. виновным в самовольном уходе с места военной службы. Ему назначили пять лет тюрьмы, несмотря на желание осужденного продолжать службу.

Приговор был обнародован в судебном реестре в июле 2024 года.

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В приговоре говорится, что львовянин Олег Ч. проходил военную службу во время мобилизации в одной из воинских частей. В декабре 2023 года он самовольно покинул территорию воинской части и больше месяца не возвращался на службу. В отношении него было возбуждено уголовное дело из-за побега.

Во время судебного разбирательства Олег Ч. признал свою вину и просил учесть, что он участник боевых действий, имеет боевую травму и желает продолжать службу в Вооруженных силах Украины. Обвиняемый просил о наказании, не связанном с лишением свободы.

Судья Наталья Швед, рассмотрев все материалы дела, признала Олега Ч. виновным в бегстве с места службы. По ее мнению, для исправления осужденного и предупреждения новых правонарушений необходимо назначить ему пять лет заключения. Приговор еще может быть обжалован.

Мы сообщали, что Верховная Рада Украины рассмотрит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс относительно самовольного ухода из воинской части.

Напомним, в течение 2023 года в Украине было осуждено 5339 военнослужащих , что по сравнению с позапрошлым годом больше почти на 150%.

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