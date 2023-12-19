Львів’янин уникнув реального терміну за переправлення ухилянта за кордон
Львів'янин Іван Баляс організував схему для ухилянта, щоб переправити його через кордон. Чоловік отримав замість реального терміну іспитовий.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Схема переправлення ухилянта за кордон
Баляс організував схему для втечі за кордон чоловіка призовного віку. За свої послуги він отримав винагороду у розмірі 6,2 тис. доларів. До списку послуг входили поради та створення підроблених документів. Ці документи внесли б до системи "Шлях" і були б створені на водія, який дотичний до волонтерських організацій.
Вже 31 травня 2023 року на вул. Кульпарківській у Львові організатора схеми затримали правоохоронці.
У грудні Залізничний суд Львова визнав чоловіка винним в організації злочинної схеми. Баляс визнав провину у суді, однак замість реального терміну у п'ять років, чоловіку дали іспитовий термін на три роки.
"За організацію безперешкодного перетину кордону йому загрожувало п’ять років в’язниці, але він уклав угоду про визнання винуватості і отримав умовний термін", — вказали у виданні.
Нагадаємо, службовці ДПСУ затримали чотирьох порушників кордону, які вирушили в "похід" до Словаччини. Одного з них вже затримували наприкінці вересня.
Додамо, у Львові суд засудив лікаря, який намагався виїхати за кордон за 15 тисяч доларів, до чотирьох років позбавлення волі. Він хотів переїхати до Польщі.
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