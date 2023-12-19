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Львів’янин уникнув реального терміну за переправлення ухилянта за кордон

19 грудня 2023 08:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Львів’янин уникнув реального терміну за переправлення ухилянта за кордон
Судове засідання. Ілюстративне фото: ЧМУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Львів'янин Іван Баляс організував схему для ухилянта, щоб переправити його через кордон. Чоловік отримав замість реального терміну іспитовий.

Про це повідомляє Zaxid.net.

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Схема переправлення ухилянта за кордон

Баляс організував схему для втечі за кордон чоловіка призовного віку. За свої послуги він отримав винагороду у розмірі 6,2 тис. доларів. До списку послуг входили поради та створення підроблених документів. Ці документи внесли б до системи "Шлях" і були б створені на водія, який дотичний до волонтерських організацій.

Вже 31 травня 2023 року на вул. Кульпарківській у Львові організатора схеми затримали правоохоронці.

У грудні Залізничний суд Львова визнав чоловіка винним в організації злочинної схеми. Баляс визнав провину у суді, однак замість реального терміну у п'ять років, чоловіку дали іспитовий термін на три роки. 

"За організацію безперешкодного перетину кордону йому загрожувало п’ять років в’язниці, але він уклав угоду про визнання винуватості і отримав умовний термін", — вказали у виданні.

Нагадаємо, службовці ДПСУ затримали чотирьох порушників кордону, які вирушили в "похід" до Словаччини. Одного з них вже затримували наприкінці вересня.

Додамо, у Львові суд засудив лікаря, який намагався виїхати за кордон за 15 тисяч доларів, до чотирьох років позбавлення волі. Він хотів переїхати до Польщі.

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