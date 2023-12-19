Львовянин избежал реального срока за переправку уклониста за границу
Львовянин Иван Баляс организовал схему для уклониста, чтобы переправить его через заграницу. Мужчина получил вместо реального испытательный срок.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Схема переправки уклониста за границу
Баляс организовал схему для бегства за границу мужчины призывного возраста. За свои услуги он получил вознаграждение в размере 6,2 тыс. долларов. В список услуг входили советы и создание поддельных документов. Эти документы внесли бы в систему "Шлях" и были бы созданы на водителя, причастного к волонтерским организациям.
Уже 31 мая 2023 на ул. Кульпарковской во Львове организатор схемы задержали правоохранители.
В декабре Железнодорожный суд Львова признал мужчину виновным в организации преступной схемы. Баляс признал вину в суде, однако вместо реального срока в пять лет мужчине дали испытательный срок на три года.
"За организацию беспрепятственного пересечения границы ему угрожало пять лет тюрьмы, но он заключил соглашение о признании виновности и получил условный срок", — указали в издании.
Напомним, служащие ГПСУ задержали четырех нарушителей границы, отправившихся в "поход" в Словакию. Одного из них уже задерживали в конце сентября.
Добавим, во Львове суд приговорил врача, пытавшегося уехать за границу за 15 тысяч долларов, к четырем годам лишения свободы. Он хотел переехать в Польшу.
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