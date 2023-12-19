Львовянин избежал реального срока за переправку уклониста за границу

Судебное заседание. Иллюстративное фото: ЧМУ

Львовянин Иван Баляс организовал схему для уклониста, чтобы переправить его через заграницу. Мужчина получил вместо реального испытательный срок.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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Схема переправки уклониста за границу

Баляс организовал схему для бегства за границу мужчины призывного возраста. За свои услуги он получил вознаграждение в размере 6,2 тыс. долларов. В список услуг входили советы и создание поддельных документов. Эти документы внесли бы в систему "Шлях" и были бы созданы на водителя, причастного к волонтерским организациям.

Уже 31 мая 2023 на ул. Кульпарковской во Львове организатор схемы задержали правоохранители.

В декабре Железнодорожный суд Львова признал мужчину виновным в организации преступной схемы. Баляс признал вину в суде, однако вместо реального срока в пять лет мужчине дали испытательный срок на три года.

"За организацию беспрепятственного пересечения границы ему угрожало пять лет тюрьмы, но он заключил соглашение о признании виновности и получил условный срок", — указали в издании.

Напомним, служащие ГПСУ задержали четырех нарушителей границы, отправившихся в "поход" в Словакию. Одного из них уже задерживали в конце сентября.

Добавим, во Львове суд приговорил врача, пытавшегося уехать за границу за 15 тысяч долларов, к четырем годам лишения свободы. Он хотел переехать в Польшу.