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Львів'янин вдарив чужу дитину парасолею — рішення суду

3 березня 2025 10:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вдарив чужу дитину парасолею — суд оштрафував львів'янина
Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові чоловік вдарив чужу дитину парасолею через суперечку між ним і його сином. За це суд оштрафував львів'янина.

Про це йдеться у вироку Франківського районного суду Львова

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 21 березня 2023 року Роман В. перебував у кафе на вулиці Княгині Ольги у Львові та вдарив парасолею малолітнього хлопчика по боку. В результаті цього удару в дитини утворився синець та крововилив.

Сам чоловік поясни свої дії тим, що вдарив хлопчика після того, як на нього пожалівся його син, бо він його вдарив. 

Рішення суду

Взявши до уваги усі деталі, Франківський райсуд визнав чоловіка винним у нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначив йому штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, нещодавно львів'янин викрав велосипед і продав його. За це він отримав випробувальний термін. 

Крім того, у Львові жінка обікрала два магазини електронних товарів. Суд її покарав. 

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