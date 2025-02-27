У Львові засудили чоловіка за крадіжку велосипеда під час воєнного стану

Вердикт судді. Фото: Freepik

У Львові засудили місцевого жителя, який восени 2024 року викрав велосипед. Засуджений продав викрадений велосипед і витратив кошти на власний розсуд.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Опендатабот.

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Суд встановив, що 17 жовтня 2024 року обвинувачений на вулиці Лисенка у Львові помітив припаркований велосипед, який був закріплений замком до стовпа. Скориставшись нагодою, він зламав замок, заволодів транспортним засобом і незабаром продав його на одному з міських ринків за 3500 гривень, витративши гроші на власні потреби. Вартість викраденого велосипеда становила 4000 гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та пояснив, що скоїв злочин через скрутне матеріальне становище. Потерпіла сторона не заперечувала проти розгляду справи без її участі, а сам обвинувачений погодився на спрощену процедуру судового розгляду.

Прокуратура наполягала на покаранні у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком три роки. Суд, врахувавши, що чоловік раніше не мав судимостей, має постійне місце проживання та розкаюється, призначив йому п’ять років ув’язнення, але звільнив від реального відбування покарання з випробувальним терміном три роки.

В цей період він повинен періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, у Києві судитимуть підрядника, який привласнив 27 млн гривень з ремонту доріг в області.

Також вчора, 26 лютого, відбулось чергове судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.