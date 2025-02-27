Во Львове осудили мужчину за кражу велосипеда во время военного положения

Вердикт судьи. Фото: Freepik

Во Львове осудили местного жителя, который осенью 2024 года похитил велосипед. Осужденный продал похищенный велосипед и потратил средства по своему усмотрению.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Опендатабот.

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Суд установил, что 17 октября 2024 года обвиняемый на улице Лысенко во Львове заметил припаркованный велосипед, который был закреплен замком к столбу. Воспользовавшись случаем, он сломал замок, завладел транспортным средством и вскоре продал его на одном из городских рынков за 3500 гривен, потратив деньги на собственные нужды. Стоимость похищенного велосипеда составляла 4000 гривен.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и объяснил, что совершил преступление из-за трудного материального положения. Потерпевшая сторона не возражала против рассмотрения дела без ее участия, а сам обвиняемый согласился на упрощенную процедуру судебного разбирательства.

Прокуратура настаивала на наказании в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Суд, учитывая, что мужчина ранее не имел судимостей, имеет постоянное место жительства и раскаивается, назначил ему пять лет заключения, но освободил от реального отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

В этот период он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, в Киеве будут судить подрядчика, который присвоил 27 млн гривен с ремонта дорог в области.

Также вчера, 26 февраля, состоялось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион.