Ударил чужого ребенка зонтом — суд оштрафовал львовянина

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

Во Львове мужчина ударил чужого ребенка зонтом из-за спора между ним и его сыном. За это суд оштрафовал львовянина.

Об этом говорится в приговоре Франковского районного суда Львова.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 21 марта 2023 года Роман В. находился в кафе на улице Княгини Ольги во Львове и ударил зонтом малолетнего мальчика по боку. В результате этого удара у ребенка образовался синяк и кровоизлияние.

Сам мужчина объясни свои действия тем, что ударил мальчика после того, как на него пожаловался его сын, потому что он его ударил.

Решение суда

Приняв во внимание все детали, Франковский райсуд признал мужчину виновным в нанесении легких телесных повреждений и назначил ему штраф в размере 850 гривен.

Напомним, недавно львовянин похитил велосипед и продал его. За это он получил испытательный срок.

Кроме того, во Львове женщина обокрала два магазина электронных товаров. Суд ее наказал.