У Львові хуліган стріляв у зупинку транспорту — вирок суду

Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Без купюр

У Львові 20-річний хуліган із пістолета вистрелив по зупинці громадського транспорту. Суд розглянув справу та виніс молодику вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Подія трапилася ввечері 28 січня на площі Галицькій у Львові. Чоловік спочатку лаявся, а потім вистрелив з пневматичного пістолета по зупинці. Через це частина скляного корпусу розсипалась. Цим хлопець порушив порядок та спокій громадян.

Чоловік у залі суду не з'явився. Попри це, він надіслав прохання розглянути справу без нього. Чоловік додав, що погодиться з будь-яким рішенням.

Вирок суду

Суд розглянув справу та визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві. Йому призначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Крім того, пневматичний пістолет вирішили конфіскувати у власність держави.

Нагадаємо, раніше у Харкові сталася стрілянина. Працівник ТЦК стріляв у військовозобов'язаного, який намагався втекти.

Також в Одеській області на Фонтанській дорозі сталася бійка. Під час сутички 44-річний чоловік вистрілив у землю.