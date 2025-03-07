Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львів'янин вистрілив у зупинку транспорту — як його покарав суд arrow

Львів'янин вистрілив у зупинку транспорту — як його покарав суд

7 березня 2025 08:38
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові хуліган стріляв у зупинку транспорту — вирок суду
Люди на зупинці громадського транспорту. Фото: Без купюр
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові 20-річний хуліган із пістолета вистрелив по зупинці громадського транспорту. Суд розглянув справу та виніс молодику вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Подія трапилася ввечері 28 січня на площі Галицькій у Львові. Чоловік спочатку лаявся, а потім вистрелив з пневматичного пістолета по зупинці. Через це частина скляного корпусу розсипалась. Цим хлопець порушив порядок та спокій громадян.

Чоловік у залі суду не з'явився. Попри це, він надіслав прохання розглянути справу без нього. Чоловік додав, що погодиться з будь-яким рішенням.

Вирок суду

Суд розглянув справу та визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві. Йому призначили покарання у вигляді 40 годин громадських робіт. Крім того, пневматичний пістолет вирішили конфіскувати у власність держави. 

Нагадаємо, раніше у Харкові сталася стрілянина. Працівник ТЦК стріляв у військовозобов'язаного, який намагався втекти.

Також в Одеській області на Фонтанській дорозі сталася бійка. Під час сутички 44-річний чоловік вистрілив у землю.

суд зброя Львів хуліганство судові рішення
Реклама
Реклама
Реклама