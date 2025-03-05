Стріляв в парку в центрі міста — суд оштрафував львів'янина

Суддівський молоток. Ілюстративне фото: freepik

В одному із парків в центрі Львова чоловік стріляв зі стартового пістолета. За це він отримав штраф у розмірі 51 гривні.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду.

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що ввечері 4 грудня поблизу Львівської обласної військової адміністрації чоловік здійснив два постріли зі стартового пістолета Ekol Majarov. Таким чином він порушив громадський порядок та спокій громадян.

Вирок суду

На розгляді справи обвинувачений не з'явився. Суддя визнав винним у дрібному хуліганстві та призначив штраф у розмірі 51 грн.

Крім того, у нього вилучили пістолет у дохід держави та зобов’язали сплатити 606 грн судового збору.

Нагадаємо, львів'янин обіцяв чоловікам підробку документів для виїзду за кордон. За таку послугу він розраховував отримати грошову винагороду.

Також ми писали, що у Львові чоловік вдарив чужу дитину парасолею. За це він отримав штраф.