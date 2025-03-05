Стрелял в парке в центре города — суд оштрафовал львовянина

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В одном из парков в центре Львова мужчина стрелял из стартового пистолета. За это он получил штраф в размере 51 гривны.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что вечером 4 декабря вблизи Львовской областной военной администрации мужчина произвел два выстрела из стартового пистолета Ekol Majarov. Таким образом он нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Приговор суда

На рассмотрении дела обвиняемый не появился. Судья признал виновным в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 51 грн.

Кроме того, у него изъяли пистолет в доход государства и обязали уплатить 606 грн судебного сбора.

Напомним, львовянин обещал мужчинам подделку документов для выезда за границу. За такую услугу он рассчитывал получить денежное вознаграждение.

Также мы писали, что во Львове мужчина ударил чужого ребенка зонтом. За это он получил штраф.