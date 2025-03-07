Во Львове хулиган стрелял в остановку транспорта — приговор суда

Люди на остановке общественного транспорта. Фото: Без купюр

Во Львове 20-летний хулиган из пистолета выстрелил по остановке общественного транспорта. Суд рассмотрел дело и вынес молодому человеку приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Происшествие случилось вечером 28 января на площади Галицкой во Львове. Мужчина сначала ругался, а потом выстрелил из пневматического пистолета по остановке. Из-за этого часть стеклянного корпуса рассыпалась. Этим парень нарушил порядок и спокойствие граждан.

Мужчина в зал суда не появился. Несмотря на это он прислал просьбу рассмотреть дело без него. Мужчина добавил, что согласится с любым решением.

Приговор суда

Суд рассмотрел дело и признал мужчину виновным в мелком хулиганстве. Ему назначили наказание в виде 40 часов общественных работ. Кроме того, пневматический пистолет решили конфисковать в собственность государства.

Напомним, ранее в Харькове произошла стрельба. Работник ТЦК стрелял в военнообязанного, который пытался убежать.

Также в Одесской области на Фонтанской дороге произошла драка. Во время стычки 44-летний мужчина выстрелил в землю.