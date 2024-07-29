Продали підроблений Dyson — чоловік через суд відсудив компенсацію в продавця

Фен-стайлер Dyson. Фото: skillschool.by

Львів’янину продали через інтернет підробку фена-стайлера Dyson. Залізничний районний суд Львова задовольнив позов чоловіка, який зобов’язав підприємця повернути йому вартість покупки та виплатити моральну компенсацію.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

До суду звернувся львів’янин, який у вересні 2023 року придбав у інтернет-магазині фен-стайлер Dyson за 13,5 тис. грн. Покупець оплатив доставку та вже вдома виявив, що товар є підробленим. Перед покупкою львів’янин уточнював, чи товар є оригінальним, і продавець його у цьому запевнив. Після того, як чоловік побачив, що купив підробку, а не оригінал, він намагався повернути товар та отримати назад сплачені гроші, але йому відмовили у поверненні.

У матеріалах справи вказано, що продавець не надав суду відгук на позовну заяву, тобто не пояснив свою позицію. Справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі надані суду докази та аргументи.

Рішення суду

На думку судді, продавець допустив порушення законодавства про захист прав споживачів, продавши позивачу неоригінальний товар, і тому вимоги про розірвання договору купівлі-продажу та повернення вартості товару підлягають задоволенню. Також суддя зобов’язав підприємця виплатити позивачу 1000 грн моральної компенсації та оплатити судовий збір. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, на українському ринку зростає кількість фальшивих грошей в національній та іноземній валюті. За результатом першого півріччя таких купюр побільшало на 62% проти показника минулого року.

Ми повідомляли, що поліцейські викрили горе-бізнесменів, які виробляли контрафактні харчові продукти відомих брендів. Ділки організували повний цикл виготовлення товарів з низькоякісної сировини та збували на території Миколаївщини й Херсонщини.