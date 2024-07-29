На Львівщині оштрафували ухилянта за спробу втечі за кордон

Суддя читає вирок. Ілюстративне фото: justiceinfo.net

На Львівщині судили чоловіка за спробу незаконного перетину державного кордону України. Тепер він має заплатити 3 400 грн штрафу.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як йдеться в матеріалах справи, 18 липня 2024 року в міжнародному пункті пропуску "Рава-Руська" ухилянт намагався незаконно перетнути державний кордон України. Він заховався у спальному відділенні транспортного засобу. На судове засідання чоловік не прибув, хоча про його проведення його попередили.

Рішення суду

Жовківський районний суд визнав винним фігуранта у спробі незаконно перетнути державний кордон. Тепер він має сплатити 3400 грн штрафу. Також має сплатити 1 605 гривень судового збору в дохід держави.

Нагадаємо, мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 грн.

Раніше у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.