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Во Львовской области мужчина пытался необычным способом бежать за границу — как его наказал суд

29 июля 2024 11:03
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
На Львовщине оштрафовали уклоняющегося за попытку побега за границу
Судья читает приговор. Иллюстративное фото: justiceinfo.net
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Во Львовской области судили мужчину за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Теперь ему предстоит заплатить 3400 грн штрафа.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как говорится в материалах дела, 18 июля 2024 года в международном пункте пропуска "Рава-Русская" уклонист пытался незаконно пересечь государственную границу Украины. Он скрылся в спальном отделении транспортного средства. На судебное заседание мужчина не прибыл, хотя о его проведении его предупредили.

Решение суда

Жолковский районный суд признал виновным фигуранта в попытке незаконно пересечь государственную границу. Теперь он должен оплатить 3400 грн штрафа. Также должно уплатить 1 605 гривен судебного сбора в доход государства.

Напомним, житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Ранее в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

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