Продали поддельный Dyson — мужчина через суд отсудил компенсацию продавцу

Фэн-стайлер Dyson. Фото: skillschool.by

Львовянину продали через интернет подлог фена-стайлера Dyson. Железнодорожный районный суд Львова удовлетворил иск мужчины, который обязал предпринимателя вернуть ему стоимость покупки и выплатить моральную компенсацию.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В суд обратился львовянин, купивший в сентябре 2023 года в интернет-магазине фен-стайлер Dyson за 13,5 тыс. грн. Покупатель оплатил доставку и уже дома обнаружил, что товар поддельный. Перед покупкой львовянин уточнял, является ли товар оригинальным, и продавец его в этом заверил. После того как мужчина увидел, что купил подделку, а не оригинал, он пытался вернуть товар и получить обратно уплаченные деньги, но ему отказали в возвращении.

В материалах дела указано, что продавец не предоставил суду отзыв на исковое заявление, то есть не объяснил свою позицию. Дело рассмотрел судья Дмитрий Боровков, исследовавший все предоставленные суду доказательства и аргументы.

Решение суда

По мнению судьи, продавец допустил нарушение законодательства о защите прав потребителей, продав истцу неоригинальный товар, и потому требования о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости товара подлежат удовлетворению. Также судья обязал предпринимателя выплатить истцу 1000 грн моральной компенсации и оплатить судебный сбор. Решение еще можно обжаловать.

Напомним, на украинском рынке растет количество фальшивых денег в национальной и иностранной валюте. По результатам первого полугодия таких купюр стало больше на 62% против показателя в прошлом году.

Мы сообщали, что полицейские разоблачили горе-бизнесменов, производивших контрафактные пищевые продукты известных брендов. Дельцы организовали полный цикл изготовления товаров из низкокачественного сырья и сбывали на территории Николаевской и Херсонской областей.