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Львів'янка вкрала з ломбарду фотоапарат — як її покарав суд

27 січня 2025 14:22
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові жінка вкрала з ломбарду фотоапарат — вирок суду
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові жінка поцупила фотоапарат з ломбарду. В суді вона заявила, що має трьох дітей, тож просила суворо її не карати.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Жителька Львова прийшла в ломбард зі своїм чоловіком, який хотів купити інструмент. В той момент жінка скористалася відчиненим вікном для видачі товару та викрала з вітринного відділення фотоапарат. Його вартість оцінили у 5 тисяч гривень.

Під час суду жінка повністю визнала свою провину. Вона пояснила, що побачила фотоапарат та поклала його собі в рюкзак. Обвинувачена переконувала, що хотіла повернути його назад, але боялась, що її відразу посадять в тюрму, оскільки раніше вона вже була судима. Викрадений фотоапарат жінка добровільно видала працівникам поліції. Пояснити, чому вкрала чуже майно, львів'янка не змогла.

Вирок суду

В суді обвинувачена розкаялась та просила дати їй можливість виправитись. Додала, що має трьох дітей і не хоче з ними розлучатись. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України від призначеного покарання її звільнили з іспитовим терміном два роки.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав у дитини телефон та втік. Суд розглянув справу й виніс винуватцю вирок.

У Львові судили солдата, який вкрав 100 метрів кабелю. Він виконував обов'язки командира бойової машини у механізованому батальйоні.

суд Львів крадіжка Кримінал судові рішення

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15:21 Замкомандира вкрав військове обладнання на майже 4 млн — деталі

15:10 Переговори до літа — нардепи висловились про злив заяви Буданова

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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