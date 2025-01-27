Во Львове женщина украла из ломбарда фотоаппарат — приговор суда

Молоток судьи. Фото: Pexels

В Львове женщина украла фотоаппарат из ломбарда. В суде она заявила, что у нее трое детей, поэтому просила строго ее не наказывать.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Жительница Львова пришла в ломбард со своим мужем, который хотел купить инструмент. В тот момент женщина воспользовалась открытым окном для выдачи товара и похитила из витринного отделения фотоаппарат. Его стоимость оценили в 5 тысяч гривен.

Во время суда женщина полностью признала свою вину. Она объяснила, что увидела фотоаппарат и положила его себе в рюкзак. Обвиняемая убеждала, что хотела вернуть его обратно, но боялась, что ее сразу посадят в тюрьму, поскольку ранее она уже была судима. Похищенный фотоаппарат женщина добровольно выдала работникам полиции. Объяснить, почему украла чужое имущество, львовянка не смогла.

Приговор суда

В суде обвиняемая раскаялась и просила дать ей возможность исправиться. Добавила, что у нее трое детей и не хочет с ними расставаться. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины от назначенного наказания ее освободили с испытательным сроком два года.

Напомним, в Киеве мужчина похитил у ребенка телефон и сбежал. Суд рассмотрел дело и вынес виновнику приговор.

В Львове судили солдата, который украл 100 метров кабеля. Он исполнял обязанности командира боевой машины в механизированном батальоне.