Львівщина готується приймати більше людей з Херсонщини, — Козицький
На Львівщину прибуває все більше людей з прифронтових територій. Тому у найближчі дні кількість вимушених переселенців, які прибудуть, може зрости.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
Люди їдуть із прифронтових територій
За словами начальник Львівської ОВА Максима Козицького, цієї ночі волонтери Львівщини зустріли жінок з дітьми, яких евакуювали зі Слов'янська та Запоріжжя.
"Частіше прибувають люди з Херсона, Нікополя, Кривого Рогу, Енергодара та Токмака. Їдуть самостійно. Часто з пересадками. Евакуаційні потяги, які можуть організовано перевезти всіх, хто постраждав через катастрофу на Каховській ГЕС, чи живе у населених пунктах, які під загрозою через напружену ситуацію на Запорізькій АЕС, напоготові", — повідомив Максим Козицький.
Однак, зі слів Максима Козицького, багато місцевих не хочуть покидати свої домівки.
"Ті ж, хто вирішив виїхати, користуються власним транспортом або рейсовими потягами. Готуємося до того, що у найближчі дні кількість вимушених переселенців, які прибудуть у нашу область, може зрости", — наголосив Козицький.
Телефон гарячої лінії Львівщини — 112
До слова, для українців які прибули на Львівщину і потребують прихистку, їжі, одягу чи іншої допомоги — телефонуйте на Гарячу лінію Львівської області:112.
Або потрібно заповнити анкету на отримання допомоги від консультативно-координаційних центрів Львівщини.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщину прибули перші евакуйовані мешканці Херсонщини.
Також, ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що скликає евакуаційну комісію у звʼязку з підривом Каховської ГЕС.