Львівщина готується приймати більше людей з Херсонщини,— Козицький

Українці, які евакуювалися до Львова. Фото: Львівська обласна військова адміністрація

На Львівщину прибуває все більше людей з прифронтових територій. Тому у найближчі дні кількість вимушених переселенців, які прибудуть, може зрости.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

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За словами начальник Львівської ОВА Максима Козицького, цієї ночі волонтери Львівщини зустріли жінок з дітьми, яких евакуювали зі Слов'янська та Запоріжжя.

"Частіше прибувають люди з Херсона, Нікополя, Кривого Рогу, Енергодара та Токмака. Їдуть самостійно. Часто з пересадками. Евакуаційні потяги, які можуть організовано перевезти всіх, хто постраждав через катастрофу на Каховській ГЕС, чи живе у населених пунктах, які під загрозою через напружену ситуацію на Запорізькій АЕС, напоготові", — повідомив Максим Козицький.

Однак, зі слів Максима Козицького, багато місцевих не хочуть покидати свої домівки.

"Ті ж, хто вирішив виїхати, користуються власним транспортом або рейсовими потягами. Готуємося до того, що у найближчі дні кількість вимушених переселенців, які прибудуть у нашу область, може зрости", — наголосив Козицький.

Телефон гарячої лінії Львівщини — 112

До слова, для українців які прибули на Львівщину і потребують прихистку, їжі, одягу чи іншої допомоги — телефонуйте на Гарячу лінію Львівської області:112.

Або потрібно заповнити анкету на отримання допомоги від консультативно-координаційних центрів Львівщини.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщину прибули перші евакуйовані мешканці Херсонщини.

Також, ми писали, що міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що скликає евакуаційну комісію у звʼязку з підривом Каховської ГЕС.