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Львовщина готовится принимать больше людей из Херсонщины, — Козицкий

8 июня 2023 15:13
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Марта Байдака
Журналист
Львовщина готовится принимать больше людей из Херсона,— Козицкий
Украинцы, которые эвакуировались во Львов. Фото: Львовская областная военная администрация
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовскую область прибывает все больше людей с прифронтовых территорий. Поэтому в ближайшие дни количество тех, кто приехал, вынужденных переселенцев может возрасти.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, этой ночью волонтеры Львовщины встретили женщин с детьми, которых эвакуировали из Славянска и Запорожья.

"Чаще прибывают люди из Херсона, Никополя, Кривого Рога, Энергодара и Токмака. Едут самостоятельно. Часто с пересадками. Эвакуационные поезда, которые могут организованно перевезти всех, кто пострадал из-за катастрофы на Каховской ГЭС, живет ли в населенных пунктах, которые под угрозой напряженную ситуацию на Запорожской АЭС, начеку", — сообщил Максим Козицкий.

Однако, по словам Максима Козицкого, многие местные не хотят покидать свои дома.

"Те же, кто решил уехать, пользуются собственным транспортом или рейсовыми поездами. Готовимся к тому, что в ближайшие дни количество вынужденных переселенцев, которые прибудут в нашу область, может возрасти", — подчеркнул Козицкий.

Телефон горячей линии Львовщины — 112

К слову, для украинцев прибывших на Львовщину и нуждающихся в приюте, еде, одежде или другой помощи — звоните на Горячую линию Львовской области:112.

Или нужно заполнить анкету на получение пособия от консультативно-координационных центров Львовщины.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовскую область прибыли первые эвакуированные жители Херсонщины.

Также мы писали, что городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что созывает эвакуационную комиссию в связи с подрывом Каховской ГЭС.

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